Inda: "Los dirigentes del PP tendrían que ser border line porque todos los extesoreros les robaban. Eso no hay quien se lo crea"

PABLO CASADO QUE LA 'CAJA B' ERA DE BÁRCENAS

Pablo Casado interviene en el debate sobre la 'caja B' del Partido Popular para matizar que no se trata de la contabilidad de su partido, sino del extesorero popular. Casado explica que si Bárcenas, "como dicen varios informes, se ha prevalecido de su cargo en el partido para hacer negocios irregulares y aprovecharse de los miles de afiliados", les causa una profunda indignación. El periodista no cree la versión del joven político popular y argumenta que si fuera cierta su tesis, "habría que colegir que los dirigentes del Partido Popular eran todos border line, estaban por debajo del umbral de la inteligencia porque todos los tesoreros les robaban el dinero. Eso no hay quien se lo crea", sentencia.