En la guerra de los agricultores por reequilibrar la competencia de los precios del sector y por optar a bonificaciones de la Seguridad Social, Ignacio García, director general de la Asociación de Empresas de Supermercados (ASEDAS), representa los intereses de las grandes cadenas de superficies españolas como Mercadona o Día y asegura que existe un falso debate sobre los márgenes de beneficios de los supermercados.

García ha negado que seis empresas controlen más del 50% de la fruta y verdura que se comercializa en España. "Los números nos dicen que el 80% de lo que se produce en España en frutas y hortalizas se vende fuera. Del resto, el 20%, a la distribución más organizada le corresponde un 10%, y a supermercados, un 7%", ha explicado García.

El director general de ASEDAS ha afirmado que su labor pasa por "acercar el producto al consumidor en unas condiciones de competencia que garanticen que no hay unos márgenes excesivos a lo largo de la cadena porque, si no, los precios finales que pondríamos no serían competitivos y el consumidor cambiaría de establecimiento".

Los agricultores también han acusado a las grandes superficies de vender en ocasiones a pérdida, que supone ofrecer un precio más bajo que el precio de adquisición por un producto en concreto, una práctica prohibida en España. A ello ha respondido también Ignacio García.

"En España tenemos una regulación que no existe en otros países, los supermercados no quieren vender a pérdida, no forma parte de las estrategias comerciales y sobre todo perjudica el valor y la imagen de los productos", ha asegurado el secretario general de ASEDAS.