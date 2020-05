El primer capítulo de 'Pongamos que hablo de Sabina' ya puede disfrutarse en ATRESplayer PREMIUM, un especial dedicado a la figura de uno de los cantantes más importantes y únicos de la historia de España.

Iñaki López, presentador de laSexta Noche, recorre en ese primer capítulo la vida del artista a través de los grandes pecados que siempre ha reconocido de forma pública: fumador empedernido, bebedor, consumidor de drogas y, tal y como ha confesado él mismo, "me gusta el amor pagando". Todo eso lo ha contado él. Lo recordaremos y, además, conoceremos aspectos desconocidos hasta el momento: ¿por qué Joaquín Sabina comenzó a hacer las famosas fiestas en su casa?, ¿quién tenía las llaves de su piso en Tirso de Molina?

Todos estos excesos pararon de golpe tras el ictus que sufrió en 2001. Tras ese episodio, Sabina sufrió una profunda depresión. En este capítulo descubrimos cómo consiguió salir de ella y cómo se sintió la primera vez que se subió a un escenario tras su enfermedad.

En laSexta Noche, pudimos ver un pequeño avance del programa, en el que distintas personalidades del mundo de la música y de la política hablan del irrepetible Sabina.

"A él, de alguna manera, le gusta alimentar el personaje", afirma Leiva. Para Baltasar Garzón, es un artista que "siempre se ha expresado como creía que se tenía que expresar", "desnudándose" ante el público, como añade Pablo López.

Distintos políticos también hablan de la importancia de Sabina en la música y en sus vidas. "Joaquín Sabina tiene una canción para cada matiz de mis estados de ánimo", comenta Pablo Iglesias. Celia Villalobos relata cómo fue su primer encuentro con el artista.

"Lo primero que se sorprendió fue de que yo fuera del PP y me supiera la letra de sus canciones y me gustara él", recuerda. El escritor Fernando Sánchez Dragó no se corta al hablar de la vez que le dijo a Sabina que si le podía "pintar los cojones". "Si tú me pintas los cojones, yo te dedico un soneto", recuerda Dragó.

Esperanza Aguirre habla también de su foto bailando con Sabina y de la intrahistoria que guarda: "Él llevaba el cartel del 'No a la guerra' y, disimuladamente, cuando estábamos bailando, se lo quité".

A lo largo de la media hora de duración de cada capítulo, Iñaki conoce, mediante entrevistas personales, tres aspectos diferentes que han marcado la carrera personal y profesional de Joaquín Sabina: 'Pongamos que hablo de sus pecados', 'Pongamos que hablo de sus amores' y 'Pongamos que hablo de sus pasiones'.

Además, 'Pongamos que hablo de Sabina' realiza un recorrido por todo el archivo audiovisual del artista incluyendo material inédito, una canción que nunca ha visto la luz y fotografías inéditas.