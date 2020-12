El economista Gonzalo Bernardos criticó en laSexta Noche que "Podemos está utilizando los Presupuestos para marcar ideología porque desde una perspectiva pragmática sabe muy bien qué es lo que hay que hacer: gastar el máximo posible siempre que tengas alguien que te compre la deuda, que ahora lo tienes, y no subir ningún impuesto".

"Eso sería lo ideal, pero esto es un gobierno de coalición y en este gobierno Podemos no hace gestión, hace ideología y la ideología ha sido subir impuestos", manifestó el profesor de Economía.

Además, Bernardos destacó que "el sector privado no puede tirar de la Economía" y que "si no ingresa, no puede crear empleo por sí mismo", por lo que defendió que "el sector público dé el do de pecho".

Por último, el economista Gonzalo Bernardos lanzó un mensaje al Gobierno: "Que gaste todo lo posible porque es la única manera de recuperarse rápidamente".