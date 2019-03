Errejón: "A menudo me dicen, ¿tenéis a sueldo a Inda para que ayude a Podemos?"

EL JOVEN POLÍTICO IRONIZA SOBRE LOS ATAQUES DE EDUARDO INDA

Los rifirrafes entre Eduardo Inda y los líderes de Podemos ya tienen la categoría de tradición los sábados por la noche. Una de las acusaciones preferidas del periodista es la de vincular a Pablo Iglesias con ETA, algo que indigna al portavoz de la joven agrupación política. Inda recupera el calificativo proetarra para lanzárselo a Íñigo Errejón pero el jefe de campaña de Podemos, en un momento determinado, prefiere bromear: "Tratar a los espectadores como a menores de edad no es una buena cosa, a mí muy a menudo me dicen en la calle y en las redes sociales, oye, ¿tenéis a sueldo a Inda para que ayude a la campaña de Podemos? Yo les digo que no, que voluntariamente lo hace sin cobrar nada".