Paco Marhuenda y Antonio Maestre han protagonizado un encontronazo cuando en laSexta Noche se hablaba sobre el conflicto con Marruecos. "¿Queremos tener una buena relación de vecindad con Marruecos o no? Porque Ceuta y Melilla será lo siguiente que caerá. Este domingo publico un artículo para que la gente se entere un poquito de la historia de España con Marruecos", ha dicho Marhuenda, tras lo que Maestre le ha respondido: "Lo que no entiendo Paco es cómo no aprovechas los minutos para decir algo interesante".

En ese momento, se ha producido el tenso momento entre ambos, con Marhuenda afirmando que "el Gobierno la semana que viene se va a bajar los pantalones" y Maestre diciéndole que es lo él pide "en sus columnas". En este vídeo puedes ver el tenso momento entre ambos.