El doctor César Carballo se ha mostrado muy crítico con la gestión de la pandemia que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses. "La gente ya no se explica por qué pasan las cosas, el siguimiento es cada vez más errático de unas normas que nadie entiende. La gente ya va haciendo lo que va queriendo", ha señalado el urgenciólogo en laSexta Noche, que ha insistido en que, por ejemplo, "sigue sin hablarse de mascarillas FPP2 en interiores, se sigue viendo en transporte público o cines a gente con mascarilla quirúrgica".

"Y esto de las mascarillas en exteriores fue la ocurrencia de diciembre porque estábamos en plena sexta ola, una ola que decían que iba a significar menor presión asistencial y con la que la gente no se iba a morir", ha apuntado Carballo, que ha precisado: "Pues la gente se está muriendo muchísimo en nuestro país". En contraposición, Carballo ha lamentado que Sanidad "siga sin tener ninguna competencia y que no haya ninguna estrategia preparada para después de esta ola, no sabemos qué vamos a hacer".