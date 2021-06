Luis Quevedo, divulgador científico, ha explicado en laSexta Noche en qué momentos hay que llevar la mascarilla cuando vayamos a la playa. Pese a que ya no es obligatorio llevarla en espacios abiertos, hay excepciones, como puede ser el que al ir a la playa te encuentres con aglomeraciones en la entrada, o en los pasos de cebra, por lo que en esos momentos habrá que llevarla puesta.

Sin embargo, no hay que hacer uso de esta cuando nos metamos al mar, o cuando estemos en las tumbonas de la playa o en la arena, siempre que se respete la distancia de un metro y medio entre personas no convenientes. En caso de no respetar esa distancia, habrá que llevarla puesta. También tendremos que ponérnosla cuando vayamos al chiringuito y no sea posible respetar esa distancia de seguridad, o cuando entremos en el baño del chiringuito, por lo que está bien tenerla siempre a mano.

Sin embargo, Quevedo descarta la solución de llevar la mascarilla atada al cuello con una cuerda, y en su lugar, recomienda guardarla en un sobre de papel o de plástico.