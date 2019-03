Bernardos: "Europa hace política de derechas, todos los Gobiernos prefieren la austeridad"

LA SALIDA DE LA CRISIS, A EXAMEN

El profesor de Economía, Gonzalo Bernardos, destaca que "partir de esta bajada de precios se dan todas las condiciones para cambiar de políticas económicas". En este sentido, añade que "los alemanes no quieren devaluar el euro con respecto al dólar", pero espera "que se termine haciendo". Asimismo detalla que "no vamos a volver a una recesión, pero si no nos ayuda Europa nosotros vamos a subir más lentamente".