Aroca a Inda: "¿Tú quieres coger melones a las 6 de la mañana y después cobrar el PER?"

MOMENTO TENSO EN EL PLATÓ DE LASEXTA NOCHE

Eduardo Inda y Javier Aroca han protagonizado el momento más tenso del debate en laSexta noche. Hablaban sobre el Plan de Empleo Rural (PER) que se percibe en Andalucía cuando Aroca ha dicho que los principales beneficiarios de las ayudas europeas a la agricultura en esta región eran la duquesa de Alba y Mario Conde. Tras una disputa sobre la tendencia ideológica de Conde y diferentes desprecios de Inda al mencionado PER, Aroca ha preguntado: "¿Tú quieres coger melones a las 6 a.m. y después cobrar el PER?".