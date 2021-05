Miles de personas celebraban la victoria del Atlético de Madrid en la fuente de Neptuno. Pocos minutos después de alzarse ganador de La Liga, los aficionados colchoneros comenzaban a llegar a la glorieta que han convertido en templo desde 1991.

La imagen antes de la medianoche era un canto al COVID. Miles de personas, aglomeradas, cantaban por el club, muchos de ellos sin ni siquiera llevar mascarilla.

Un acto que criticó el periodista Antonio Maestre, también aficionado de los rojiblancos, en laSexta Noche: "Con el fútbol pasa una cosa muy extraña que es que se tolera prácticamente cualquier cosa, porque cuando ganó la Real Sociedad hubo repunte".

"Es una de las cosas que tenemos que mirarnos muy bien, que parece ser que el fútbol da vía libre para poder saltarse absolutamente cualquier tipo de norma y de restricción sanitaria", ha explicado Maestre.

En este sentido, el periodista ha sido contundente: "Soy del Atlético de Madrid, he ganado, me he alegrado, pero jamás se me ocurriría poner en peligro mi vida y la de mucha gente que me rodea para ir a saltar y a celebrar". "Creo que hay momentos y este, el que vivimos, desgraciadamente no es uno de ellos", ha destacado.