Alfredo Corell ha vivido en primera persona la lacra de la intolerancia y de la homofobia. El reconocido virólogo cuenta en laSexta Noche su desagradale experiencia cuando compartió su sexualidad.

"Salir del armario por la puerta grande, no lo hice, hablé con mi familia. En mi entorno laboral se iba sabiendo. Por poner un ejemplo, los estudiantes me eligieron para la orla y el delegado me quitó por mi orientación sexual", desvela a Iñaki López.

Además, tuvo que aguantar comentarios como el siguiente: "Eres un buen chico, aunque seas homosexual". El episodio más grave (por si estos no fuesen suficientes) lo vivió cuando la facultad en la que da clase "se inundó" con octavillas con el siguiente mensaje: 'Corell, maricón y socialista'.

"Los equipos de limpieza los quitaba cada madrugada para que no los viera y no me molestaran. Como si retirar el hecho hiciera desaparecer el odio", añade, una situación ante la que se produjo "un silencio culpable".

"Mucha gente me dijo cómo sucede esto en la cuna del conocimiento, la universidad. Esto no tiene nada que ver, hay intolerantes que no permiten la libertad de los demás", asegura.