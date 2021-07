Benjamín Prado se ha mostrado tajante en laSexta Noche a la hora de defender la nueva Ley de Memoria Democrática: "La memoria es importante porque lo contrario es el olvido, y en el olvido la justicia cabe menos que la impunidad. En el olvido cabe mucha impunidad, y en España, a pesar de los logros conseguidos en la Transición, ha habido mucha gente que ha gozado de una impunidad extrema". Así se ha expresado el poeta en el programa, donde ha realizado una reflexión sobre esta cuestión.

Prado se ha preguntado por qué se están poniendo ahora en duda se están rechazando episodios que sí sucedieron durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco: "¿Por qué estas cosas antes no pasaban y ahora sí? La diferencia es que ahora hay un partido que se llama Vox, donde hay una fundación que dirigía Abascal que se llamaba DENAES. Uno de sus lemas es en el 36 se produjo un alzamiento cívico-militar".

"¿Qué blanqueamos con esto? ¿Al 'funeralísimo', como le llamaba Rafael Alberti? ¿A la banda terrorista Falange que se dedicaba a asesinar a gente por los caminos? ¿Estamos blanqueando 38 años de dictadura, con miles de personas asesinadas?", ha expresado indignado el poeta, que considera que el debate "no está entre izquierdas y derechas" y "no debería": "Debería estar enter democracia y dictadura". Y ha concluido de forma clara: "La patria no vale más que la democracia".