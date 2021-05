Ada Colau ha asegurado en una entrevista con Iñaki López en laSexta Noche que el ganador de las elecciones catalanas, Salvador Illa, "no se ha movido". En este sentido, ha asegurado que "Arrimadas hizo lo mismo que Illa, que quedó primera en las elecciones anteriores, pero como no hablaba con nadie no pudo formar gobierno ni hacer nada durante años".

La alcaldesa de Barcelona ha instado así al líder del PSC y al líder de ERC a hablar con el objetivo de formar un gobierno progresista en el que pueda entrar En Comú Podem, pero advierte: "Tienen que dejar atrás a Junts, porque forman parte del problema no de la solución".