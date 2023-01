Una usuaria de la sanidad pública ha reprendido en el plató de laSexta Xplica el discurso de Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid que ha defendido que el problema de la sanidad pública no es exclusivo del Gobierno de Ayuso.

"No hace nada más que buscar excusas. Está haciendo un discurso que no es verdadero", ha aseverado la mujer, que no ha dudado en criticar la gestión de la sanidad madrileña que realiza el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que no pueden hacer es tratar a los usuarios como los animales. No nos puede tener tanto tiempo en urgencias", ha añadido María Benito. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.