Una mujer que vive en una caravana en Ibiza: "Si millones de inquilinos dejamos de pagar es porque no podemos más"

Alicia Bocuñaño, una mujer que vive en una caravana, ha denunciado en laSexta Xplica la situación que está viviendo, residiendo en una caravana en Ibiza, lugar en el que ha nacido, porque es incapaz de encontrar una vivienda ante la crítica situación inmobiliaria en España.

"Yo vivo en una isla turística, pero yo he nacido allí. Ahora mismo están viviendo personas que han llegado y tienen un piso. Y no de una habitación, sino de tres. Yo, ahora mismo, tengo el dinero para alquilar un piso. En el último, me pidieron 14.000 euros de golpe. He sufrido un intento de estafa por sexta vez. Yo he nacido en la isla, me levanto cada día para trabajar y yo sigo sin vivienda. Y no me lo merezco. Esto no es que sean empresarios, rentistas, propietarios... me da lo mismo. Mientras esto pasa, yo sigo abriendo la puerta de mi caravana cada día", ha explicado.

Además, ha respondido a la posible huelga de alquileres planteada por varios sindicatos de inquilinos, señalando que si la gente deja de pagar es porque está llegando a su límite: "Es que a ver quién se piensa que una persona razonable, con estudios y trabajadora va a querer dejar de pagar. Si uno deja de pagar, es un moroso. Si millones dejamos de pagar, es porque no podemos más. Y no me voy a ir de mi isla".