Aunque a Mercedes Milá le gustaría practicar nudismo de forma habitual, ya no lo hace para evitar ser fotografiada. Así lo confesaba la propia periodista hace unos meses en laSexta Noche: "Nudismo por desgracia no puedo hacer, cuando sería algo que haría habitualmente, porque ya me han hecho tantas fotos que estoy en Google por delante, por detrás, por arriba y por abajo", lamentaba.

"A estas alturas, con 71 años que tengo, preferiría que no me hicieran fotos desnuda, porque iba a ser un escándalo verme las tetas prácticamente en la cintura", bromeaba Milá, cuya divertida intervención puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.