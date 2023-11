José Enrique Monrosi ha denunciado en laSexta Xplica que "en las manifestaciones o concentraciones que se han producido en la calle Ferraz se han coreado algunas cosas que se saben muy bien esa gente que se ha concentrado, como el 'Cara al sol' o el 'Viva Franco'", y "se ha dicho que normalicemos lo de 'Sánchez a prisión'", tras lo que ha defendido que "Sánchez es el presidente democrático de este país".

Así, el periodista ha señalado que se trata de "mensajes claramente golpistas". "Esto que hemos visto no es una manifestación del PP, y por eso me parece muy sano y sensato que Celia Villalobos se desmarque de esto, porque no es una manifestación de ningún partido, sino de los que se manifestaban en Núñez de Balboa en plena pandemia para decir que con las vacunas les estaban inoculando chips y los que cantan el 'Cara al sol'", ha manifestado Monrosi.

Para el periodista, los manifestantes "no son convocados por ningún partido político, sin por canales de YouTube neofascistas que se dedican a manipular y a mentir de manera profesional". "Yo creo que todos deberíamos estar en contra de concentraciones como estas, donde se corean cánticos fascistas y golpistas", ha subrayado.