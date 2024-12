Miguel Ángel Revilla desvela los entresijos de su actuación en 'Mask Singer': "Estuve entrenando una semana"

Miguel Ángel Revilla ha hablado de su paso por Mask Singer, donde se descubrió que se escondía debajo de la máscara de Brócoli, en laSexta Xplica. El expresidente de Cantabria ha desvelado el por qué de aceptar la invitación a cantar en el programa.

"Hago esto porque mi intervención han sido 20.000 euros que han ido a mi asociación en Uganda donde ya tenemos un hospital con 50 camas y un colegio", ha explicado.

Además, ha desvelado que era él el que cantaba y que se estuvo preparando varios días: "Cantaba yo, por eso me han descubierto. Me adulteraban un poco la voz, pero cantaba yo. Si estuve entrenando una semana y todavía tengo el latiguillo de 'quédate'. Estuve ensayando una semana, me pusieron lo más contrario a mis cualidades como cantante. Lo mío es la canción asturiana y cántabra, pero Quevedo está en otra dimensión".