La metáfora de los 'gatitos' de Alberto Garzón y Antonio Miguel Carmona

LOS PACTOS POLÍTICOS DE CARA A LAS ELECCIONES

Alberto Garzón, candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, afirma que Pablo Casado y Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, le recuerdan a sus dos 'gatitos' cuando se pelean. "Durante el día hacen como que se pelean, y a la noche duermen juntos". Garzón recuerda que desde que IU está en el Gobierno andaluz no hay corruptos. Carmona no ha dudado en contestar: "Dile a tus 'gatitos' que quien universaliza la Educación y la Sanidad en España y Andalucía es el PSOE no IU, miau".