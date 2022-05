José Yélamo ha sometido a Mercedes Milá a un pequeño 'Milá vs. Milá' en el que el presentador ha mostrado en laSexta Noche un de las declaraciones más virales de la periodista en redes sociales, cuando menospreció a Isabel Díaz Ayuso por haber sido la community manager de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre.

En este sentido, Milá ha elogiado a su asesor de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez: "No debe ser tonta y por lo tanto le hace caso en cómo montar estos pifostios que montan". "Ayuso ha tenido la intuición y el olfato de tomar decisiones que le han beneficiado mucho y que han beneficiado a mucha gente durante la pandemia", ha aseverado la periodista, que ha asegurado que, en cambio, no le gusta su papel en la Asamblea de Madrid.

"No tenía conocimiento de hasta qué punto esta chica dentro tenía tanto potencial. No me parecía suficiente para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, me equivoqué. Lo siento... bueno, no lo siento porque lo era", ha añadido. Además, la periodista no ha dudado en afirmar que Ayuso será "un quebradero de cabeza para Feijóo": "Piensa en Miguel Ángel Rodríguez, tiene el objetivo de llegar a lo más alto". No obstante, "espera" que no llegue a La Moncloa.