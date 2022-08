Loreto Ochando contó en laSexta Noche que había llamado a Esteban González Pons para saber si era cierto que se habló de un pacto firmado sobre el CGPJ durante el traspaso de poderes en el PP. "Me ha dicho que se habló de la renovación del CGPJ en el traspaso de poderes del PP, pero lo que no se habló es del pacto que ya había firmado. Él se entera en la primera reunión que tiene con Bolaños, que Bolaños se lo pone encima de la mesa, y es un pacto que se había alcanzado donde estaban los 21 nombres, incluido el presidente, del CGPJ", señaló, a lo que añadió que "a partir de ahí, González Pons dice 'no' y que quieren empezar de cero la negociación, algo que es absolutamente lógico".

Así, la periodista expresó que, de todo esto, hay algo que, "como ciudadana", hace que le den ganas de arrancarse "las venas". ¿Teníais un pacto, teníais cerrado el Consejo General del Poder Judicial y no os vino bien políticamente renovarlo a PP y PSOE?", preguntó, dirigiéndose a Pablo Montesinos, tras lo que manifestó: "Os meto en el mismo saco a los dos.; estáis demostrando que los ciudadanos os interesamos más bien poco".