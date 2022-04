Para Marhuenda, "la izquierda política y mediática" está "buscando un escándalo donde no lo hay" con las comisiones millonarias de Luis Medina y Alberto Luceño, a los que no duda en calificar como "auténticos degenerados".

El director de 'La Razón' incide en que la Fiscalía Anticorrupción "no ha actuado, ha investigado", recordando que no hay ningún imputado en el Ayuntamiento de Madrid. "Extender -el caso- al alcalde me parece la pera limonera", lamenta.

También cree que él habría actuado de la misma manera que el primo de Almeida. "Me viene alguien, me dice que tiene mascarillas, llamo al alcalde con más éxito que el primo", explica.

"Entiendo la desesperación de la izquierda, que estén buscando un escándalo donde no lo hay. El alcalde de Madrid es uno de los políticos más populares", zanja Marhuenda en su intervención.