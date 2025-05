Mar Espinar (PSOE), sobre las acusaciones a Santos Cerdán: "Ya no se está respetando la presunción de inocencia"

Mar Espinar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, ha expresado en laSexta Xplica su "preocupación" con que "sin conocer el informe de la OCU, ya se está condenando" a Santos Cerdán. "No se está esperando. Entiendo que los periodistas vivan de las filtraciones, pero se interpretan con rigurosidad y respeto", ha defendido.

En este sentido, la diputada socialista ha criticado que "aquí ya se está condenando a una persona, no se está respetando la presunción de inocencia y se está invadiendo hasta la intimidad de su casa". "Estamos traspasando líneas y no va a haber vuelta atrás. Esto es muy peligroso, porque nos llevamos vidas de gente por delante. Y no es Santos Cerdán, que es un cargo público y podéis decir que le va en la nómina, sino que es su mujer y sus hijos", ha subrayado.