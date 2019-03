Luz Rodríguez: "Hace 40 años la derecha de este país ya decía que eran ellos o el caos"

ANALIZAMOS EN 'LA SEXTA NOCHE' EL BALANCE DE RAJOY

El balance que Mariano Rajoy comentó ante los periodistas el pasado 31 de julio hace reflexionar a Xavier Sardà, que afirma que prefiere que los políticos hagan discursos en positivo. "Últimamente sólo recibimos mensajes en negativo. O Rajoy o el caos", comenta. Para Francisco Marhuenda, el problema es la visión de la izquierda, que no reconoce lo positivo del programa del Gobierno. "La izquierda está empeñada en no ver la realidad, porque no conoce la economía española", asegura. Por su parte, Luz Rodríguez, Secretaria de Empleo del PSOE, afirma, con una portada de 'Hermano Lobo' de 1975, que "hace 40 años la derecha de este país decía lo mismo que hoy el presidente del Gobierno".