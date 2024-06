Julen Bollain asegura en laSexta Xplica que el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, "está todo el día soltando bulos en términos económicos". Una afirmación que, dice, no se corresponde con los datos que aporta durante su intervención.

"En términos macroeconómicos, la economía española va muy bien. Es innegable porque se han visto los datos. Pero no puede ser que salga Feijóo diciendo que España va a la cola de Europa en crecimiento económico. Viendo los datos se ve que eso no es verdad. España está creciendo, de las cuatro grandes economía de Europa es la que más está creciendo. Feijóo está todo el día soltando bulos en términos económicos que no tienen ninguna validez", comenta.

Eso sí, el profesor sí reconoce que en el apartado más de las personas la economía no está "tan bien": "Luego es verdad que está la microeconomía del día a día y de las personas. Y esa está mal y muy complicada. No estamos bien porque gran parte de ese crecimiento económico no se ha trasladado a quién debería trasladarse".