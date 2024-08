El profesor de la Universidad Mondragón Julen Bollain se pregunta en laSexta Xplica por qué en España no se pueden trabajar 35 o 37,5 horas semanales como sí se hace en otros países de Europa. Bollain aporta datos de la Comisión Europea referidos al coste del trabajador por hora en España, un dato inferior a países con Países Bajos, Francia, Alemania o Italia.

"Es verdad que desde 1993 la productividad y los salarios subían a la vez. Ese año se desacopla y la productividad sube, pero los salarios no", denuncia. Para el profesor, "no es nada inteligente" que la patronal no busque un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para abordar la reducción de la jornada laboral.

"Es verdad que no quiere llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social, pero la patronal cada vez está teniendo más contestación interna para llegar a un acuerdo. Cuando la patronal no llega a acuerdos en la mesa, quien definitivamente tira para adelante es el Gobierno. En vez de llegar a un acuerdo las tres partes, llegan Gobierno y sindicatos", explica.