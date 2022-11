Tensión en el plató de laSexta Xplica. Antonio Jiménez, un hombre de 84 años, acudió al programa de televisión, donde la noche del sábado se debatió extensamente acerca de la crisis de la vivienda en España y su problemática. Jiménez ofreció su testimonio: necesita la ayuda de sus hijos para pagar un alquiler que de 200 euros ha ascendido hasta los 650 en la actualidad.

Además, dio su opinión sobre "un Gobierno que no es sospechoso de no haber hecho medidas sociales". "¿Qué le está pasando para estar de perfil con la ley de la vivienda? ¿De qué está cautivo -el Gobierno-?", fueron algunas de las dudas que planteó. Protagonizó, además, momentos de tensión después de recriminar al economista Gonzalo Bernardos sus contínuas interrupciones.

"Estás interrumpiendo constantemente. A mí no me interrumpa usted cuando hable", le espetó a Bernardos, a lo que este último replicó: "Pero si has hablado tú, ¿qué dices?". Ante esta situación José Yélamo, presentador del espacio televisivo, medió y le pidió a Antonio que tomara asiento. "Tranquilidad, que verás cómo no te va a interrumpir más Gonzalos. Ya me encargaré yo", le prometió Yélamo.