José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "la cuenta fácil que se puede hacer con la estadística de que la gente se está empezando a comprar su primera vivienda con 41 años" es que "si a esos 41 años le sumas los 24 o 25, que es a los que se suele dar la hipoteca media, esa gente llegará a los 65 o 66 con su vivienda pagada".

Para Camarero, "este dato es muy importante", ya que, según dijo, "es verdad que muchas veces nos comparamos con países de la Unión Europea, y decimos que los alemanes, los británicos o los nórdicos no tienen tanta casa en propiedad, pero cuidado, porque no la tienen porque tienen mucha inversión en Bolsa, en fondos de inversión o en planes de pensión".

Así, el periodista defendió que "lo importante, en un caso como en España, en el que, a pesar de que lo que se diga, las pensiones no son tan generosas ni grandes, como no vamos a tener una gran pensión con la que podamos vivir muy bien, tengamos una casa comprada, y no pasa nada". "Si empiezas con 41 años, acabas con 66. Eso es lo realmente importante", subrayó Camarero, quien manifestó que "lo malo es gente que se vea con 70 u 80 años pagando un alquiler".