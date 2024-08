Los centros médicos locales están saturados con las urgencias de los veraneantes, especialmente en las zonas de costa. El empresario José Luis señala a los "gobiernos de las comunidades autónomas" y pide que "gestionen bien los recursos públicos" para que "podamos tener el recurso económico del turismo en condiciones".

"Nos quejamos si tenemos turismo y si no", critica, para acto seguido añadir que "no podemos quejarnos constantemente de todo". "Somos un país al que nada nos va bien", afirma, y pide redirigir las críticas a la administración, que es quien no gestionan bien los recursos.