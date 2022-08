José Enrique Monrosi habló en laSexta Noche de la natalidad en España, destacando que en nuestro país "los jóvenes no pueden plantearse tener hijos". "Es verdad que han cambiado los modelos de relacionarnos, el rol profesional de las mujeres, pero hay cosas en las que avanzar. Uno de los principales de la juventud, sin duda, y que afecta a la natalidad, es la posibilidad de que los jóvenes puedan irse de casa de sus padres o no, pueda alquilar una vivienda o no", señaló.

Así, el periodista dio un dato que le pareció "muy interesante y revelador": "En 1980 hacía falta un año y medio de nóminas para comprarse un piso, y a día de hoy hace falta diez años y medios de nóminas".

Además, Monrosi también habló de "los salarios de los jóvenes" y del problema de la "conciliación" como posibles causas del que el 22% de las parejas en España hayan decidido no tener hijos. "Hay gente que tiene sueldos dignos, pero por sus horarios no puede plantearse formar una familia. Creo que tendríamos que ir a un modelo en el que no se trabajen menos días, sino menos horas cada día para que la gente que quiera, tenga la posibilidad de formar una familia", defendió.