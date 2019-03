José Bono: "Pongo las dos manos en el fuego por Chaves y Griñán"

HA DEFENDIDO LA INOCENCIA DE LOS EXPRESIDENTES ANDALUCES

El expresidente del Congreso de los diputados, José Bono, ha defendido en 'laSexta Noche' la inocencia de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán: "Les conozco, sé cómo viven, cómo son y no hay que buscarles antecedentes en Andorra". También ha hablado sobre la herencia de Zapatero, "lo primero que me viene a la cabeza es que con su gobierno acabó ETA", y ha opinado sobre el rescate griego: "Quiero ser solidario con los griegos que lo pasan mal, pero no con el entramado nacionalista y sus ciertos peligros".