La OMS ha declarado la emergencia internacional por el brote de viruela del mono que tiene su principal foco en nuestro país. Este miércoles, Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió "reducir el número de parejas sexuales" para "frenar su transmisión".

En laSexta Noche, José Antonio López detalló las claves que han llevado a la OMS a tomar esta decisión, aclarando que la alerta es "moderada" a nivel global y "preocupante" a nivel europeo. Eso sí, critica que siga "sin hacerse pedagogía" alrededor del virus.

"Sigue sin hacerse pedagogía; no es una enfermedad de transmisión sexual, no se combate con un condón, sino que es una enfermedad por contacto íntimo físico. El preservativo no tendría efecto", detalla en el vídeo López.