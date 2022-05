¿Cuál es el estado actual de la pandemia de coronavirus en España? Para resolver todas las preguntas en el aire, el microbiólogo José Antonio López explica en Sábado Clave que nos encontramos en un momento de "cuantificar la presión hospitalaria" tras Semana Santa.

Como explica en el vídeo, no podemos estar ante una séptima ola de contagios porque todavía "no hemos bajado de la sexta". "Están aumentando los casos y la presión en hospitales, aunque de momento la presión no nos permite alzar la voz de alarma", argumenta.

Preguntado por la posibilidad de la llegada de una cuarta dosis de la vacuna para la población general en nuestro país, el microbiólogo se muestra cauto y se pregunta "qué vacuna se les va a poner", instando a esperar a una "vacuna actualizada" para combatir las nuevas variantes.