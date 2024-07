El emprendedor Jorge Branger pone en el punto de mira el trabajo que asume el empresario cuando decide emprender: "Siempre hablamos de pluriempleo y nunca hablamos del pluriempleo del empresario". Y, es que, como defiende en este vídeo, "cuando montamos un negocio, tenemos que limpiar, ponernos distintas gorras y hacer jornadas de 16 horas", destaca evidenciando las dificultades que nadie cuenta sobre emprender.

Además, en este vídeo, asegura que, para pagar bien a un empleado, este "tiene que generar más de lo que le pago": "Si le pago 2.000 euros, me tiene que generar 2.000 más los impuestos derivados y los gastos fijos del negocio, que se va a unos 3.500". "Pero es que si quiero contratar a otro empleado, tiene que duplicar. Entonces, si un empleado al que le pago 2.500 no genera 5.000, mi negocio no crece", asegura. "Es economía básica.", concluye.