El problema de la vivienda ha sido tema central del debate en laSexta Xplica, donde Javier Díaz-Giménez ha señalado el problema reside en la falta de casas donde poder vivir.

"La vivienda indudablemente es un problema y afecta a la vida de muchas personas y ha habido una dejación por parte de las administraciones públicas, que son las que regulan el suelo y, por tanto, la construcción y el número de viviendas. Si sus propietarios quieren alquilar o no alquilar y si las compran los grandes, medianos o pequeños es un segundo orden", ha apuntado.

El colaborador asegura que las ciudades "no se tienen que acabar", como sucede en capitales europeas: "Madrid se acaba enseguida y eso no pasa en otras ciudades, París o Londres no se acaban nunca porque se sigue construyendo. El suelo no tiene por qué ser rural por defecto. ¿Por qué no es urbano los alrededores de las ciudades que es donde quiere vivir todo el mundo? No hay viviendas porque no hay suelo".

Por último, Díaz-Giménez cargó contra aquellos que señalan a los propietarios que tienen sus casas cerradas: "Tienes un mercado limitado, por no entrar en el disparate de que si soy propietario y quiero tener mi vivienda vacía, con mi vivienda hago lo que me da la gana. Solo faltaría que yo hiciera con mi vivienda lo que quiera otros".