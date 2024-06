Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, criticó en laSexta Xplica que solo estaba escuchando "disparates" en el programa acerca del turismo, y defendió que "ahora mismo, el turismo crea puestos de trabajo". "Crea empleos, y cuando no haya turismo, tampoco vamos a tener empleos, y entonces el salario será 0, no será ni 800, ni 900, ni 1.500 euros. Será exactamente 0", advirtió.

En este sentido, el profesor defendió que "tener 100 millones de clientes que nos visitan todos los años genera empleos para todos". "No hay absolutamente nadie, incluido este programa, que no se beneficie de que haya turistas dando vueltas y mirándonos", manifestó, tras lo que se dirigió a invitados al programa que se quejaban del turismo en las islas: "No os acordáis de cómo eran vuestras maravillosas islas hace 20, 30 o 40 años; ahora ha mejorado el capital público, las carreteras, las servicios públicos, los hospitales y los puertos".

Así, Díaz-Giménez defendió que "la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestras cosas, islas y ciudades ha crecido de forma increíble". "En Canarias, había cuatro cabras, dos plataneras y perros de pelea hasta antes de ayer, y mucha de esa riqueza ha venido de la mano del turismo", manifestó el profesor, tras lo que lanzó una pregunta a los jóvenes de las islas allí presentes: "¿Cuántos de vuestros padres tuvieron que emigrar?".