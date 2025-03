Javier Díaz-Giménez, sobre la huelga de los alquileres: "Es como si me dicen mis jefes que no me van a pagar el sueldo"

Varios sindicatos de inquilinos han advertido con una huelga de alquileres inminente si no se soluciona el problema de la huelga. No obstante, para Javier Díaz-Giménez, esa propuesta no "arregla" la situación, tal y como ha explicado en el debate de laSexta Xplica.

"Es que no sé qué va a arreglar (la huelga de alquileres). Me he imaginado yo mismo que me digan mis jefes que no me pagan el sueldo. ¿Y qué haría yo? Me sentiría atropellado y es lo mismo que va a sentir un propietario cuando le digan que no les da la gana de pagar. No sé cómo resolvemos el problema de esta manera. Así agravamos esta situación y creamos un problema añadido. Imagínate que ahora en tres días que me toca (cobrar), que no me pagan, que es abusivo mi contrato", apunta.

Por su parte, una miembro del sindicato de inquilinas de Madrid, Ruth Galán, le ha replicado al economista: "Es que las cláusulas son abusivas. Estamos hablando de vivienda, de un bien de primera necesidad".