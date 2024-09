Los problemas para acceder a una vivienda volvían a centrar el debate en laSexta Xplica el pasado sábado. Un contexto en el que el profesor Gonzalo Bernardos auguró que los precios seguirán subiendo. Entre sus argumentos, el economista expuso que actualmente "sale más barata la cuota hipotecaria que pagar el alquiler".

"Muchísimas personas de menos de 40 años con ayuda de los padres están buscando una vivienda en propiedad", sostuvo Bernardos, que señaló además que "la economía española va magníficamente" y "los españoles están ganando poder adquisitivo".

Sin embargo, María, una joven que se definía como "precaria", no estuvo de acuerdo con algunas de esas afirmaciones: "Gonzalo, estoy esperando a que mi madre me llame y me diga que me va a comprar ella la casa...", ironizaba en su turno de palabra. "No es mi caso y no es el caso de la mayoría que sus padres les compren la casa", insistía.

"Aquí todo el mundo viene a llorar", respondía por su parte Bernardos. "Nos encanta quejarnos por quejar y llorar por llorar, no por los salarios que tenemos, ni por lo que trabajamos ni como están los alquileres", rebatía a su vez María. "Ni por los viajes que hacéis, ni por lo mucho que os divertís", insistía el economista.

Tras este breve debate, no obstante, María insistía en que nunca se había planteado comprar vivienda al carecer del poder adquisitivo necesario para ello: "Nunca me llegué a plantear el comprar una vivienda, pero es que ahora viendo como son los precios del alquiler...", apuntaba, destacando "cómo ha dado la vuelta de que ahora sea más asequible comprar una vivienda".

No obstante, la joven incidía en que, a pesar de ello, poder pagar la entrada de una hipoteca tampoco es una posibilidad para muchos jóvenes: "Yo he llegado a tener hasta tres trabajos para ahorrar y eso no me parece digno de ninguna de las formas", sentenciaba.