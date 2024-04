Esther Ruiz, directora de 'Empatía', expresó en laSexta Xplica su indignación con que "personajes" como Amadeo Llados sean el "referente para mucha gente". "Esto es un problema de educación gravísimo, que este tipo de personajes, que yo cada vez que lo veo creo que no cabe un tonto más, sean los referentes no solo de gente joven, sino de muchísima gente que se apunta a sus cursos", subrayó, a lo que añadió que "es referente de gente que cree que no puede tener éxito siendo como es".

Así, Ruiz criticó el discurso cargado de "gordofobia" de Llados: "Este personaje tiene varios vídeos diciendo que si su novia engorda, que si le sale una 'fucking panza', la deja por otra". "Este señor es absolutamente imbécil, no tiene otro nombre", afirmó entonces de forma tajante, tras lo que señaló que el creador de contenido en redes "insulta a la gente que es mileurista", pese a que "dice que él viene de fregar platos".

"Se tiene que saber que, en realidad, es un niño bien, de dinero, de familia buena que tiene dinero. Lo que este señor tiene, que vete tú a saber el origen y me gustaría que alguien lo investigase, no viene de decir en vídeos que hay que hacer un 'fucking esfuerzo' y no tener una 'fucking panza', sino que viene de familia, y le está intentando meter en la cabeza a los chavales que eso se gana haciendo sus cursos", concluyó.