La indignación de Ángeles Caballero por Aldama: "Que hable de un piso con 'señoritas'... Me siento insultada"

Ángeles Caballero ha sido muy clara tras escuchar las palabras de Víctor de Aldama en el tribunal. Tras escuchar su declaración sobre el piso de Atocha en relación a José Luis Ábalos y a Ángel Víctor Torres en las que hacía referencia a reuniones con "señoritas".

La periodista, en laSexta Xplica, no se ha mordido la lengua en su valoración: "Un tipo como Aldama, que no es precisamente miembro de la RAE y que de repente habla tan fino con un piso con 'señoritas'... Me siento insultada".

"Es la santísima trinidad de los casos de corrupción. Señores que no solo quieren enriquecerse, que van a por lo mismo. El peluco, el cochazo, el chaletazo y usar a mujeres prostituidas. Basta ya de frivolizar con eso. Hablamos de cosificar a las mujeres para satisfacer tu ego y tus ansias de poder con 'me voy a acostar con esta señora porque la voy a pagar", ha dicho.