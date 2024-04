laSexta Xplica explora la cara y la cruz de la situación de la vivienda en la Costa del Sol. Allí vive Iván Baena, un joven que trabaja como animador en un hotel. "Yo vivo con mi madre porque no me puedo pagar el alquiler, pero no muy lejos de mi zona vive gente en casoplones", relata.

"Tengo 29 años y aunque trabajo en un hotel también hago otros trabajos para completar el dinero del mes", detalla Iván, que denuncia que "vivir en la Costa del Sol cada vez es más difícil". "Se me hace imposible plantearme un alquiler o una hipoteca, es imposible. Da un poco de impotencia, sinceramente", reconoce. "Es impotencia lo que se siente de decir 'es que a lo mejor nunca voy a mejorar'", lamenta.

Y sin embargo, en la misma zona hay viviendas de lujo como al que describe Ana Toro, de la inmobiliaria Sunny Home Real State, con "4.200 metros de parcela y 600 metros construidos", en venta por 3,5 millones de euros. Puedes ver el tremendo contraste entre ambas realidades en el vídeo que ilustra estas líneas.