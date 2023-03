Yolanda ha tenido que buscar un segundo empleo para hacer frente al pago de su hipoteca variable. Sin embargo, en abril tiene una nueva revisión, de forma que su mensualidad podría llegar a superar los 1.000 euros y rebasar así la totalidad del salario de su trabajo principal.

"No puedo tener tres trabajos, ya no llego", explica Yolanda, que reconoce que está "reventada". "Yo esto lo he hecho en otras ocasiones con 30 años, me considero joven, pero tengo 54 y yo me lo noto. Son 12 horas diarias, fin de semana, todo", lamenta.

Pero a su hipoteca al alza se suma además la subida de precios: "La cesta de la compra es horrible, yo llevo semanas sin comer fruta", relata Yolanda, para quien "salir es imposible". "Hace meses que no voy a un cine, no se puede, porque tengo otras prioridades, que son comer y la luz y muchísimas cosas", explica.

Una situación que ya le está pasando factura emocionalmente: "Ahora ya estoy triste, ya me estoy un poco entristeciendo porque la situación veo que al final ya me supera, que yo ya pongo todo lo que está de mi parte pero que esto no avanza", confiesa en laSexta Xplica, donde traslada su impotencia.

"Ahora mismo ya me encuentro en un momento, de verdad, que tengo pocos días de fiesta pero los que tengo es que lloro", confiesa Yolanda, que remacha: "Qué más puedo hacer, yo ya no puedo hacer nada más". Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.