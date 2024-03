Jaime de los Santos (PP) sugirió en el plató de laSexta Xplica que la conversación entre la periodista de 'elDiario.es' y Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, podría estar sacada de contexto y formar parte de una discusión distendida entre amigos.

No obstante, Ignacio Escolar, periodista del citado medio, lo negó en rotundo: "Miguel Ángel Rodríguez no tiene amistad con la periodista a la que ha enviado el mensaje. Tiene una relación profesional, nunca ha cenado o tomado copas con él. No se puede amenazar a un medio con su cierre. Buscan intimidar".