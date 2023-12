Marcia, propietaria de 'El Jardín de la Nuit', en Torremolinos, se mostró "totalmente en contra" de la propuesta del Gobierno de prohibir fumar en las terrazas. "Sufrí 2010, ya fue un problemón", expresó, tras lo que defendió que "los bares los llenan la gente de ocio que bebe alcohol y fuma".

En este sentido, la empresaria subrayó que "en el ocio se fuma", y advirtió de que "si la gente no puede fumar en las terrazas, va a hacerlo en la plaza o en los jardines. y va a hacer botellón, algo que ya ocurrió en el 2010". "Tienen que ayudarnos a dejar de fumar, pero no coartar nuestra libertad. Entiendo que no se pueda fumar en hospitales o trabajo, pero esto no", manifestó Marcia.