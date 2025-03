Habla un español que vive en Suecia sobre el 'kit de supervivencia' que tiene en casa: "Un generador de 700 euros, combustible para un mes, 100 litros de agua..."

Pedro de Felipe, profesor en una universidad de Suecia, ha hablado en Sábado Clave sobre el 'kit de supervivencia' que tiene en casa para hacer frente a una "posible emergencia". "Tenemos un generador de 700 euros. Tengo un hijo dependiente, por lo que nos hemos comprado el mejor generador que hay en el mercado", ha explicado el profesor, quien también ha indicado que también tiene "combustible para un mes y 100 litros de agua".

En este sentido, De Felipe ha contado que él siempre explica en la universidad a sus alumnos "que Suecia es un país especial porque estando en Europa, la gente no entiende que no ha habido una guerra en 300 años". "La última que hubo fue la de independencia con Dinamarca, por lo que el bienestar y el poder económico que tiene es por no estar en una guerra", ha subrayado el profesor español, tras lo que ha destacado que "las guerras benefician a unos pocos, pero los que salen perjudicados son la juventud y los que mueren".