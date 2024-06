Los problemas del acceso a la vivienda fue uno de los temas a tratar en el plató de laSexta Xplica, una situación actual en la que Jorge Branger, emprendedor, ha asegurado que, a día de hoy, para los jóvenes es "un lujo" tener una casa en propiedad.

"Hay que hacernos la pregunta. ¿Por qué a los jóvenes nos frustra tanto no tener una vivienda a nuestro nombre? Es porque nuestros padres y nuestros abuelos sí tuvieron una vivienda a su nombre. Ahora siendo joven tener una vivienda es un lujo y creo que no hay solución", ha explicado.

Sin embargo, también ha señalado que esta nueva generación sí está disfrutando de otras muchas cosas que sus padres o abuelos no tuvieron: "Pero habría que preguntarle a nuestros padres y abuelos si han viajado tanto como nosotros hemos viajado, si han tenido tantos productos o dispositivos y sobre todo si han tenido la educación que nosotros hemos podido tener. No podemos idealizar la imagen del pasado y que tener una vivienda es un 'must' en nuestra vida".