José Ignacio Domínguez es un teniente coronel de aviación retirado que se marchó del polémico chat integrado por militares retirados cuando leyó los mensajes en los que se hablaba de "fusilar" y de "golpe de estado". Domínguez ha contado en laSexta Noche que no ha sufrido amenazas por apartase, del grupo, pero que "un antiguo amigo" le mandó un mensaje diciéndole que "se arrepiente" de haberlo sido.

"Yo me marché del grupo hace un año porque el chat empezó a radicalizarse a raíz de las elecciones y de la entrada de Vox en el Congreso. Ahí se desató el odio y yo me marché, pero me pidieron que volviese. Volví y he estado muchos meses de oyente, realmente no he participado", ha relatado el militar retirado.

A mí me retiraron el saludo por defender la Constitución"

Asimismo, el teniente coronel de aviación retirado ha afirmado que "estos señores firmantes de la carta son todos de Vox". "Es un sarcasmo porque dicen que está en peligro la democracia, pero ellos no son demócratas, ni lo han sido jamás. A mí me retiraron el saludo en los años 70 y 80 por defender la Constitución y por ser demócratas. Y ahora se agarran a la Constitución y al rey, cuando la mayoría no son monárquicos, ni constitucionalistas", ha criticado.

En este sentido, Domínguez ha destacado que "se le está dando mucha importancia a este chat, que es una cosa anecdótica donde se dicen burradas entre amigos, pero lo importante de todo esto es el movimiento que se ha creado en ese chat de las cartas, porque ahí ha surgido todo el problema de las cartas y manifiesto y es sorprendente porque el que ha organizado este movimiento militar es un inspector de Hacienda".