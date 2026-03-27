Habla la directora de una agencia de viajes: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que Punta Cana"

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia de viajes 'Destinia', visitó el plató de laSexta Xplica para hablar sobre cómo están cambiando los hábitos vacacionales de los españoles este verano.

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia de viajes 'Destinia', explicó en un programa pasado de laSexta Xplica que España vivía "un cambio de tendencia en general": Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones"

Según explicó, durante los primeros meses de 2025 hubo una bajada en las reservas, pero la situación cambió en los siguientes meses: "A finales de mayo íbamos fatal de españoles reservando para verano, y en junio y julio está todo por las nubes. Están reservando muchísimo".

Sin embargo, Oficialdegui explicó una tendencia que se ha consolidado en los últimos años y que podría afectar al turismo nacional: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana".

Y es que esto está provocando que muchos viajeros valoren más salir fuera del país: "Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona". De hecho, según datos de la agencia en 2025, "para verano hay un 17% más de reservas para irse al extranjero que el año pasado".

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