El Gran Wyoming presenta un nuevo programa en ATRESplayer Premium, "Usted está aquí", y ha acudido a laSexta Noche para hablar de su estreno y también del curso político tan agitado que hemos vivido.

Es por ello que José Yélamo le pregunta por uno de los personajes del año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y el humorista no se corta: "Me parece muy sorprendente. Es de una agresividad, una mala educación, una falta de respeto sistemática...", dice. Y asegura que Ayuso "tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido", por que debería respetar a los adversarios políticos. Puedes ver el momento en el vídeo principal sobre estas líneas.

El mensaje de Wyoming a Sánchez

"O el Gobierno le echa huevos y pone un coto o algún tipo de control a esto o se le va de las manos", ha afirmado El Gran Wyoming, que cree que el Ejecutivo debería poner freno a la escalada del precio del combustible: "Estoy a favor de un estado intervencionista para esto". Puedes ver y escuchar su opinión en el vídeo bajo estas líneas.